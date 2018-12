Actualidade

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do Sporting congratulou-se hoje pela forma tranquila como decorreu a reunião magna extraordinária que deliberou manter a suspensão de um ano aplicada ao ex-presidente Bruno de Carvalho.

Rogério Alves surgiu perante os jornalistas para fazer um balanço da AG dos 'leões', que teve início às 15:00 de sábado e se prolongou até perto da 01:00 de hoje, depois de a contagem dos votos se ter iniciado por volta das 20:40. Na reunião magna, votaram quase 4.000 sócios.

"A AG correu bem. Tivemos reunidos várias horas, todas as pessoas intervieram e tudo decorreu com normalidade. No entanto, como é natural, há paixão e as pessoas, às vezes, manifestam-se de uma forma um bocadinho mais exuberante. Tudo correu bem e os recorrentes foram cumpridores com o tempo para cada intervenção", afirmou o presidente da Mesa.