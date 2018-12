Actualidade

Os quatro ocupantes do helicóptero de emergência médica que desapareceu no sábado morreram, na sequência da queda da aeronave na serra de Santa Justa, Valongo, disseram à Lusa fontes no terreno.

Segundo fonte do Comando de Operações Distrital do Porto, há "quatro vítimas mortais", uma informação confirmada pelo presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro.