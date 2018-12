Actualidade

Uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai averiguar a queda do helicóptero de emergência médica, que causou quatro mortos, este sábado em Valongo, disse à Lusa fonte do organismo.

Fonte oficial do organismo acrescentou que uma equipa do GPIAFF vai deslocar-se ao local do acidente para recolha de dados e consequente investigação.

Fontes no terreno adiantaram à Lusa, cerca da 01:40 de hoje, que o helicóptero, ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), foi localizado na Serra de Santa Justa, Valongo, e que os quatro ocupantes morreram.