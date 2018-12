Actualidade

A Venezuela ativou, no sábado, várias mesas de trabalho com a Rússia, no âmbito da cooperação bilateral e para aumentar a capacidade de defesa do país, anunciou o Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas da Venezuela (CEOFANB).

"O Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas da Venezuela (CEOBANF) ativa mesas combinadas Rússia-Venezuela nas áreas de: Operações, Defesa, Aeroespacial, Planificação Estratégica, Logística, entre outras, para elevar a preparação operativa das Forças Armadas Bolivarianas, no quadro da cooperação mútua entre ambas nações. Venceremos!" lê-se numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A mensagem foi publicada pelo CEOFANV, acompanhada por várias fotografias da reunião em que participaram, segundo a imprensa local, além da delegação russa, o chefe de Comando Remígio Ceballos e o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas Venezuelanas.