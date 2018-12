Actualidade

Uma delegação do Vaticano encontra-se na China para discutir a implementação de um acordo histórico sobre a nomeação de bispos, uma viagem que especialistas dizem ser um passo para o restabelecimento das relações bilaterais.

De acordo com o jornal chinês Global Times, a delegação está na China para conversar com "funcionários da igreja e do Governo" e trabalhar em "medidas práticas" para implementar o acordo provisório celebrado em setembro, disse ao jornal o diretor da assessoria de imprensa da Santa Sé, Greg Burke.

Em setembro, o Governo chinês e o Vaticano assinaram um acordo provisório sobre a nomeação de bispos, principal causa de conflito entre as duas partes.