Xangai, China, 16 dez (Lusa) Pelo menos sete mineiros morreram e três ficaram feridos na sequência de um acidente, no sábado, numa mina localizada no sudoeste da China, informou hoje a agência oficial de notícias Xinhua.

O acidente ocorreu por volta das 18:00 (10:00 em Lisboa), em Chongqing, o maior e mais populoso dos quatro municípios chineses, de acordo com as autoridades chinesas.

As minas chinesas, especialmente as de carvão - a principal fonte de energia país -, estão entre as mais perigosas do mundo, embora nos últimos anos se tenha verificado um significativo decréscimo no número de mortes.