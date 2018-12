Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, chegou hoje a Cabul, Afeganistão, para uma visita de seis horas às forças militares portuguesas nas missões da NATO naquele país, acompanhado pelo ministro da Defesa e pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

António Costa foi recebido no aeroporto Internacional Hamid Karzai (HKIA) a poucos minutos das 11:00 (06:30 em Lisboa) pelo representante nacional mais antigo no teatro de operações do Afeganistão, coronel Raul Matias, e passou revista às forças em parada, seguindo para uma apresentação dos comandantes das forças destacadas.

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, acompanham António Costa na visita ao teatro de operações do Afeganistão.