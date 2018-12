Actualidade

O chefe do Governo de Macau, Chui Sai On, encontra-se em Pequim para fazer um balanço da ação governativa de 2018 e uma antecipação do seu último ano à frente do Executivo, anunciaram no sábado as autoridades.

Na capital chinesa, Chui Sai On tem encontro marcado com os dirigentes do país, de acordo com um comunicado.

Em declarações à imprensa antes da partida, no aeroporto de Macau, o líder afirmou que o Governo "continua firme no trajeto de desenvolvimento económico e na melhoria do bem-estar social", sendo estes os princípios orientadores da ação governativa, refere a mesma nota.