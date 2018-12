Actualidade

A Ordem dos Médicos lamentou hoje o incidente ocorrido com o helicóptero do INEM e expressou o seu "profundo reconhecimento" e homenagem aos quatros profissionais que perderam a vida na queda da aeronave no sábado em Valongo.

Quando ainda se desconhecem as causas de "tão lamentável acidente", a Ordem dos Médicos (OM) enaltece "a dedicação exemplar" do médico, da enfermeira, do piloto e do copiloto que seguiam a bordo do helicóptero Augusta A109S ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Os quatro profissionais "aceitaram enfrentar condições meteorológicas bastante adversas para ajudar a salvar mais uma vida", sublinha o comunicado.