Marco Martins, da Proteção Civil distrital do Porto, assegurou hoje que, no socorro ao helicóptero do INEM que caiu no sábado em Valongo, "não existiu" conflito entre bombeiros, tendo "funcionado perfeitamente a articulação" entre os vários níveis da Proteção Civil.

O ministro da Administração Interna determinou à Proteção Civil a abertura de um "inquérito técnico urgente" ao funcionamento dos mecanismos de reporte da ocorrência e de lançamento de alertas relativamente ao acidente com o helicóptero do INEM, que caiu no sábado ao fim da tarde em Valongo, causando a morte aos quatro ocupantes.