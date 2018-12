Actualidade

O enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Iémen, Martin Griffiths, apelou hoje às forças pró-governamentais e aos rebeldes que respeitem o acordo de paz, alcançado esta quinta-feira na Suécia.

Espero "que ambas as partes respeitem a suas obrigações conforme [estabelecido] no texto" e que "se comprometam a aplicar imediatamente as disposições", disse Martin Griffiths, através de uma publicação na rede social Twitter.

"As Nações Unidas estão a trabalhar em estreita colaboração com o Governo do Iémen [e com os rebeldes] para assegurar que as disposições do acordo sejam implementadas de uma forma oportuna e correta", indicou.