Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, almoçou hoje com as forças portuguesas na missão da NATO em Cabul, Afeganistão, para manifestar o "reconhecimento do país" pelo "sacrifício" dos militares perante uma "ameaça particularmente difícil".

"É uma missão particularmente difícil, que nós não ignoramos, e peço-vos que nunca ignorem que é de elevado risco e onde a ameaça é efetiva, permanente e que surge no momento inesperado. Nunca descurem a segurança, que o inimigo pode estar onde nós menos esperamos", pediu António Costa.

Na visita, para desejar as boas-festas aos militares portugueses que vão passar a quadra de Natal longe das famílias, António Costa foi acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, que distribuíram relógios como presente.