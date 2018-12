Actualidade

O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, destacou hoje a imprevisibilidade do teatro de operações do Afeganistão, frisando que os militares portugueses foram preparados "para os piores cenários".

"Num ambiente urbano em que não se consegue distinguir os insurgentes de quem são os cidadãos normais o risco é elevadíssimo porque a imprevisibilidade é total", sublinhou, acrescentando que são também portugueses os militares que fazem a proteção da equipa de formadores que diariamente percorre, por terra, a distância entre o aeroporto e a escola de artilharia de Cabul.

Em declarações à Lusa na base militar do aeroporto Hamid Karzai, em Cabul, onde realiza uma visita ao contingente português na missão da NATO no Afeganistão, o almirante Silva Ribeiro frisou que as características da missão obrigam a um "treino muito rigoroso" para "um extraordinário desempenho" que afirmou ser reconhecido internacionalmente.