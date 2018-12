França/Ataque

O número de vítimas mortais do atentado terrorista de terça-feira em Estrasburgo elevou-se hoje para cinco, após a morte de um dos feridos graves, um homem de nacionalidade polaca, hoje ocorrida, indicaram fontes judiciais.

"O meu irmão Barto Pedro Orent-Niedzielski acaba de nos deixar. Ele agradece-vos o vosso amor e a força que lhe deram", escreveu na rede social Facebook o irmão do residente em Estrasburgo de 36 anos, originário de Katowice, na Polónia.

O atentado, que fez também 11 feridos, alguns dos quais se encontram ainda em estado grave, ocorreu no centro de Estrasburgo, no espaço do mercado de Natal, e o seu autor, Chérif Chekatt, de 29 anos, foi abatido na quinta-feira pela polícia, após dois dias em fuga.