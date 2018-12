Actualidade

O surfista português Frederico Morais foi hoje eliminado na segunda ronda do Billabong Pipe Masters, a prova rainha do circuito mundial de surf, a decorrer no Havai, terminando no 25.º lugar.

O resultado ainda deixa em aberto a continuidade de 'Kikas' entre a elite do surf mundial para 2019.

Depois de ter sido batido pelo sul-africano Jordy Smith na primeira ronda, a segunda também não correu bem a Frederico Morais, que somou apenas 2,47 pontos, perdendo para o australiano Connor O'Leary, que totalizou 6,17.