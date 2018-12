Khashoggi

A Arábia Saudita condenou hoje as resoluções aprovadas pelo Senado dos Estados Unidos contra o regime de Riade, uma sobre o conflito no Iémen e a outra sobre o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi.

"O Reino da Arábia Saudita rejeita a posição recentemente expressa pelo Senado dos Estados Unidos, que se baseava em afirmações e alegações sem provas, e continha uma flagrante ingerência nos assuntos internos do Reino, prejudicando o seu papel regional e internacional", defendeu o Ministério aos Negócios Estrangeiros num comunicado divulgado no 'site' da agência de notícias oficial saudita, a SPA.

"Se o Reino da Arábia Saudita reafirma o seu compromisso de continuar a fortalecer suas relações com os Estados Unidos da América, manifesta também a sua preocupação com as posições expressas pelos membros de um honrado órgão legislativo de um Estado aliado e amigo", acrescenta-se na mesma nota.