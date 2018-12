Actualidade

O FC Porto falhou na noite de domingo a conquista da Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao perder no prolongamento por 5-4, após 4-4, com os espanhóis do FC Barcelona, em San Juan, na Argentina.

O campeão europeu FC Barcelona, que sucede ao Benfica na conquista da Taça Intercontinental, que ergue o troféu pela quinta vez, após os títulos de 2014, 2008, 2005 e 1998, foi 'obrigado' a recuperar de sucessivas desvantagens frente ao 'vice' FC Porto, que voltou a não ser feliz no 'duelo' com os espanhóis.

Depois de perder com o FC Barcelona a final da Liga Europeia e a Taça Continental, o FC Porto, em apenas sete meses, voltou a não conseguir superar a equipa espanhola, numa partida em que esteve quase sempre em vantagem no marcador.