Actualidade

O Presidente do Sri Lanka admitiu, no domingo, logo após a cerimónia de posse do primeiro-ministro, ter dúvidas sobre a possibilidade de trabalhar com o chefe do Governo cingalês.

O Presidente Maithripala Sirisena reconduziu Ranil Wickremesingh no cargo e, logo após a posse, fez um discurso, dizendo ao primeiro-ministro e a um grupo de parlamentares que não consegue encontrar pessoas de honestidade e integridade que o ajudem a desenvolver o país.

"Com os problemas que existem, não tenho certeza sobre as garantias que temos de que poderemos seguir juntos nesta jornada", disse Sirisena a Wickremesinghe.