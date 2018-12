Actualidade

A União Europeia (UE) e Timor-Leste assinaram hoje dois acordos de financiamento com um valor total de 20,45 milhões de dólares (18 milhões de euros) destinados, em particular, a combater a malnutrição no país.

Os dois acordos foram assinados numa cerimónia em Díli pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação timorense, Dionísio Babo Soares, e pelo embaixador da UE em Díli, Alexandre Leitão.

Quinze milhões de euros serão dedicados ao programa PINTL (Parceria para Melhorar a Nutrição em Timor-Leste) que "apoiará ações destinadas a reduzir a incidência da malnutrição nas mulheres grávidas e lactantes, nas adolescentes e nas crianças com menos de cinco anos de idade".