Actualidade

O Banco do Povo Chinês (banco central) injetou hoje 160 mil milhões de yuan (20.500 milhões de euros) no sistema financeiro do país, na primeira injeção de liquidez em mais de trinta dias, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

O banco central da China efetuou aquela operação através de acordos de recompra ('repos'), mecanismo que pressupõe a recompra posterior dos títulos vendidos dentro de um prazo estabelecido.

Os 'repos' têm um vencimento de sete dias e taxas de juros de 2,55%.