Actualidade

O MC norte-americano Corey Lima, conhecido pelo nome artístico iLLspokinn, inicia em janeiro as gravações do álbum e documentário "Kriolo!", um projeto financiado através de crowdfunding que irá explorar as suas raízes em Cabo Verde.

Em parceria com o produtor Zajazza e o realizador Paul Bourdrel, a "expedição artística" vai arrancar na cidade da Praia com a participação de músicos locais, disse à Lusa Corey Lima, que se identifica como "MC, educador e DJ".

O documentário será sobre a descoberta da identidade do músico e "o que Cabo Verde significa", depois de duas viagens ao arquipélago que "mudaram" a sua vida.