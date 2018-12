Actualidade

A presidente da comissão executiva da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (Sofid) considerou hoje, em entrevista à Lusa, que a recuperação económica em Angola e Moçambique vai fazer os projetos de investimento saírem da gaveta dos empresários.

"Muitas empresas tinham os projetos na gaveta, eles até já existem e estão hoje a ser atualizados e com certeza irão aparecer, até porque com novos instrumentos de cobertura de riscos, de que a Comissão Europeia também é protagonista, estou certa que haverá novos projetos em vários setores", disse Marta Mariz em entrevista à Lusa, quando questionada sobre o impacto da recuperação económica prevista em Angola e Moçambique no próximo ano.

Os investimentos em várias áreas da economia, acrescentou, "são o desejo destes países, de haver diversificação da economia e as empresas portuguesas serão protagonistas [desta diversificação] pela sua capacidade de fazer nestes países", acrescentou a responsável, que na semana passada assinou um memorando de entendimento com o Banco Europeu de Investimento que contempla 12 milhões de euros para as pequenas e médias empresas portuguesas investirem nos países africanos de língua portuguesa.