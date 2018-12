Actualidade

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação considerou hoje que o setor privado é indispensável para o Governo implementar a política externa, defendendo que a entrada nos bancos multilaterais facilita a aplicação da política de cooperação.

"A cooperação efetiva [com o setor privado] é essencial para garantir a efetividade da política externa portuguesa", disse Teresa Ribeiro numa apresentação sobre as novas linhas de atuação da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID), na qual acabou por sistematizar as áreas de intervenção prioritária do Ministério dos negócios Estrangeiros.

"Se queremos manter o poder de relacionamento com os nossos países parceiros ao nível do que ambicionamos, temos de mobilizar recursos que já não são os tradicionais", vincou a governante, salientando que "a nova agenda passa por associar o setor privado para compensar o enorme desnível entre o volume de ajuda pública ao desenvolvimento e o montante exigido para cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável".