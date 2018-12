Actualidade

Duas pessoas foram hoje eletrocutadas num cabo de rede de média tensão, em Rio Maior (Santarém), tendo ficado feridas com gravidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, Paulo Cardoso, disse à Lusa que o acidente ocorreu cerca das 08:30, em Cidral, nos arredores da cidade, tendo as vítimas, dois homens, sido assistidas no local por equipas especializadas do Hospital das Caldas da Rainha.

Tendo em conta as condições meteorológicas, que impedem o recurso a um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as duas vítimas vão ser transportadas de ambulância para o Hospital de Santarém, de onde poderão ser encaminhadas para a unidade de referência para tratamento de queimados, disse a fonte.