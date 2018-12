Actualidade

Um empresário está a investir dois milhões de euros num lagar de azeite, em Vila Real, que, em apenas um ano de atividade, duplicou a transformação de azeitona e os clientes e está em processo de ampliação.

O empresário Ivo Borges, 42 anos e natural de Abaças, construiu um lagar de azeite, no Regia Douro Park - Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real, que entrou em funcionamento no ano passado, criando cinco postos de trabalho em permanência e mais cinco na altura da campanha.

Um ano depois, já está em processo de ampliação do projeto. Aos 1,2 milhões de euros investidos na primeira fase vai aplicar agora mais 800 mil euros na construção de uma linha de azeitona de conserva e no armazenamento do produto acabado.