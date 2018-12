Actualidade

A petrolífera angolana Sonangol e a British Petroleum (BP) Angola assinaram hoje acordos para investimento do desenvolvimento do campo "Platina", em águas profundas do Bloco 18, onde partilham as operações, estendendo também a licença de produção no mesmo local.

Os acordos foram rubricados pelos presidentes dos conselhos de administração da Sonangol, Carlos Saturnino, e da petrolífera britânica, Bob Dudley, numa cerimónia que decorreu na sede da empresa angolana, em Luanda.

O projeto "Platina" será o primeiro novo desenvolvimento operado pela BP em Angola desde o início de produção no Bloco 31, em 2013, onde produz em águas mais profundas cerca de 110 mil barris de petróleo/dia.