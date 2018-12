Actualidade

O futebolista internacional português Nani falhou hoje o treino do Sporting, de preparação para os oitavos de final da Taça de Portugal, a recuperar de "uma mialgia de esforço no adutor esquerdo".

O extremo saiu lesionado no domingo no jogo em que o Sporting perdia em Alvalade por 2-1 com o Nacional, aos 68 minutos, e que acabaria por vencer por 5-2, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Nani saiu com queixas, com o treinador holandês Marcel Keizer a fazer entrar Jovane Cabral.