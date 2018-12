Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, destacou hoje que o aumento das remessas revela mais confiança no país e vincou que desde o princípio do século Portugal já recebeu 50 mil milhões dos emigrantes.

"Há um sentido positivo do aumento do valor das remessas pelo que ele significa de confiança no país, na economia e nas instituições bancárias", vincou o governante durante a apresentação do Relatório da Emigração, que decorreu hoje no Palácio das Necessidades, em Lisboa.

"O primeiro elemento a salientar é que também se vê na série das remessas os mesmos sinais na série das saídas, ao maior dinamismo da economia portuguesa corresponde a maior confiança e maior propensão para transferir poupanças para Portugal", acrescentou Santos Silva.