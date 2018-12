Actualidade

Os sindicatos dos professores da Guiné-Bissau recusaram hoje assinar um acordo com o Governo para acabar com a greve que decorre desde outubro e que tem impedido milhares de jovens de frequentar as escolas.

A assinatura do memorando tinha ficado marcada para hoje na Presidência da Guiné-Bissau, depois de na sexta-feira o Presidente guineense, José Mário Vaz, ter estado reunido com os sindicatos dos professores, o Governo, associações de estudantes e representantes das associações de pais.

Hoje, os sindicatos recusaram assinar o acordo na presença do Presidente José Mário Vaz e depois de o primeiro-ministro, Aristides Gomes, e o ministro da Educação, Camilo Simões Pereira, já o terem assinado.