Tancos

O Presidente da República registou hoje "com apreço" que, ano e meio após o roubo de material militar de Tancos, tenham sido divulgados "passos significativos" no caso e insistiu na importância do "cabal apuramento de factos e responsabilidades".

"O Presidente da República regista, com apreço, que, um ano e meio após o assalto a Tancos, passos significativos tenham sido hoje objeto de divulgação pública pela Procuradoria-Geral da República, no que respeita ao roubo das armas e outro equipamento militar", lê-se numa nota divulgada na página da Internet da Presidência da República.

Na nota é ainda referido que Marcelo Rebelo de Sousa "continua a insistir na importância do cabal apuramento de factos e responsabilidades, quer quanto ao desaparecimento, quer quanto ao reaparecimento do referido armamento".