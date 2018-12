Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, elogiou hoje o governo de Macau pelo trabalho na defesa da segurança nacional e diversificação da economia do território, durante um encontro com o chefe do executivo, Chui Sai On.

"O governo central aprova plenamente o trabalho de Chui e do governo da Região Especial Administrativa de Macau", afirmou Xi, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.

Chui Sai On reuniu, em Pequim, com Xi e o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, para fazer um balanço da ação governativa de 2018.