Tancos

Um militar no ativo foi chamado a prestar declarações perante a autoridade judiciária que acompanha o processo do furto de armas em Tancos, disse à Lusa fonte do Exército.

Segundo a porta-voz do Exército, major Elisabete Cruz, aquele ramo das forças armadas recebeu hoje um "mandado de comparência" para um militar no ativo "se apresentar junto de autoridade judiciária para ser inquirido" no inquérito que investiga as circunstâncias em que ocorreu o furto de material de guerra.

A Polícia Judiciária deteve hoje oito pessoas e realizou dezenas de buscas na zona Centro e Sul do país no âmbito do caso Tancos, por suspeitas de crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico armas.