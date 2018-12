Acidente/INEM

O helicóptero do INEM acidentado no sábado foi hoje substituído por uma outra aeronave já operacional na base de Macedo de Cavaleiros e com uma equipa composta por dois pilotos, médico e enfermeiro.

A reposição do meio de socorro que mais missões faz na frota aérea do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estava prevista para a manhã de hoje, mas acabou por ocorrer só à tarde, 48 horas depois de ter levantado voo o helicóptero que se despenhou, no sábado, em Valongo, causando quatro mortes.

O presidente do INEM, Luís Meira, fez questão de estar presente na reposição do serviço na base de Macedo de Cavaleiros, vincando que esta medida "tinha de ser rápida" num momento "particularmente difícil e doloroso".