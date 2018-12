Actualidade

O Bloco de Esquerda vai exigir ao Governo, com "urgência", a duplicação de meios para acelerar a extinção da combustão de resíduos das minas do Pejão, disse hoje à Lusa deputado Moisés Ferreira.

"Eles [empresa que opera no local] esperam haver uma duplicação de meios e ter um ponto de água mais próximo para não recorrerem apenas a estes autotanques. Nós vamos garantir junto do Governo que isso acontece mesmo", afirmou.

À Lusa, o parlamentar do BE eleito pelo distrito de Aveiro reforçou a premência de a duplicação dos meios poder estar no terreno já a partir de janeiro.