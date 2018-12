Actualidade

O PS avançou hoje com uma proposta de alteração ao projeto de lei do PSD para atribuição de benefícios fiscais aos senhorios consoante a duração dos contratos de arrendamento, propondo que a taxa mínima de IRS seja de 10%.

"Chegámos a acordo. Apresentámos uma proposta de alteração que vai ao encontro do projeto de lei do PSD", afirmou à Lusa o deputado do PS João Paulo Correia, explicando que a proposta dos socialistas visa que a redução da taxa de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) para contratos de arrendamento de média e longa duração seja aplicada a contratos celebrados a partir de 2019, tal como propõe o PSD, "mas também às renovações dos contratos que estão em vigor".

No âmbito do pacote legislativo sobre arrendamento, que vai ser votado na terça-feira no grupo de trabalho parlamentar da Habitação, o PS defendeu que "quando um contrato que se encontra em vigor for renovado, por dois, por cinco, por dez ou por 20 anos, essa renovação dará lugar a uma redução da taxa de IRS".