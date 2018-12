Actualidade

A presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, foi reconduzida no cargo, anunciou aquela instituição.

A Fundação de Serralves, num comunicado hoje divulgado, refere que o conselho de administração, hoje reunido, procedeu "à reeleição de Ana Pinho para Presidente do Conselho de Administração".

"A composição do Conselho de Administração da Fundação de Serralves para o próximo triénio fica completa com a cooptação de Fernando Cunha Guedes e de Rosa Cullell, depois de ter procedido, anteriormente, à cooptação de Manuel Sobrinho Simões", lê-se no comunicado.