Brexit

O líder do principal partido da oposição do Reino Unido, o Trabalhista, Jeremy Corbyn, apresentou hoje no parlamento uma moção de censura à primeira-ministra, Theresa May.

Corbyn divulgou a sua decisão depois de May ter anunciado que o parlamento só votaria a separação da União Europeia na semana de 14 de janeiro, mais de um mês depois do que estava previsto inicialmente.

Uma eventual derrota da chefe do governo vai aumentar a pressão sobre ela. Mas, ao contrário de uma moção de censura ao governo, um voto sobre May não tem o poder de derrubar o governo e forçar a realização de eleições. Ainda não foi marcada a data desta votação.