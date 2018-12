Greve de bombeiros profissionais por duas semanas arranca às 20

Os bombeiros profissionais vão estar em greve entre 19 de dezembro e 02 de janeiro, em protesto contra as propostas do Governo que regulam estatuto e aposentação, mas há municípios onde a paralisação tem início às 20:00 de terça-feira.

Os bombeiros profissionais a prestar serviço nas corporações da administração local - sapadores e municipais - vão estar em greve entre as 00:00 de 19 de dezembro de 2018 até às 24:00 de 02 de janeiro de 2019, informou um comunicado da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP)/Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP).

A greve promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), apesar de anunciada para as 00:00 de quarta-feira, inicia-se "a partir das 20:00 do dia 18 de dezembro" no Regimento de Sapadores Bombeiros, segundo um comunicado da estrutura sindical municipal.