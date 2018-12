Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da petrolífera angolana Sonangol afirmou hoje, em Luanda, que seria "bastante bom" se o preço do petróleo nos mercados internacionais se mantivesse em 2019 entre os 60 e 70 dólares.

Carlos Saturnino, que falava aos jornalistas após uma reunião com o secretário-geral da Organização dos países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Sanuzi Barkindo, admitiu, por outro lado, que, em Angola, "nenhuma concessionária" perderia dinheiro se o preço do barril se situasse nos atuais 61 dólares no próximo ano.

Questionado se o atual preço do crude é, para Angola, um preço razoável, Carlos Saturnino lembrou que o país já viveu com o petróleo nos 40 dólares "e a indústria não morreu",