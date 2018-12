Actualidade

A ministra da Justiça disse hoje que eventuais alterações à composição do Conselho Superior do Ministério Público passaram a ser "uma não questão" e que "está tudo esclarecido".

Francisca Van Dunen, que hoje à tarde participou na cerimónia de entrega dos prémios do concurso "77 Palavras Contra a Discriminação Racial", em Lisboa, disse que a questão do Conselho Superior do Ministério Público "é já uma não questão", reiterando que "não é intenção do Governo, nem faz parte do programa do executivo, fazer qualquer alteração".

"A partir do momento em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) esclareceu o sentido da intervenção do deputado Jorge Lacão naquela interpelação parlamentar, que basicamente foi um elencar de questões e não propriamente uma lógica de avançar nesse sentido, nós temos aqui uma não questão", afirmou a governante".