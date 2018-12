Actualidade

O treinador do FC Porto disse hoje que os 'dragões' lidera a Liga de futebol por mérito próprio, desvalorizando comentários de dirigentes do Benfica, em que acusam o FC Porto de "ser levado ao colo" pelas arbitragens.

Na véspera da receção ao Moreirense, para os oitavos de final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição recordou dois lances no jogo do último sábado, ante o Santa Clara. Sérgio Conceição comparou uma eventual grande penalidade por assinalar por falta sobre Herrera - num lance em que foi marcada infração ofensiva de Brahimi - a uma falta sobre Corona sofrida depois.

"Vou dar um exemplo. O penálti sobre o Herrera, a possível falta do Brahimi sobre o jogador do Santa Clara: a bola vem no ar, ele tenta ganhar espaço. Não foi puxão, nada. O jogo é feito desses duelos. Era penálti, foram ao VAR (videoárbitro) verificar se houve falta no início da jogada. E bem. Na segunda parte, houve um empurrão sobre o Corona, presumo que com intensidade mais forte do que o Brahimi e não foi nada assinalado", lembrou.