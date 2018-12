Actualidade

As obras realizadas no estádio do Montalegre para a receção ao Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, na quarta-feira, foram hoje aprovadas, adiantou à agência Lusa o presidente do município, Orlando Alves.

"Podemos agora dizer com toda a certeza que o jogo vai ser em Montalegre, pois as obras foram aprovadas e está tudo preparado para a realização da partida", destacou o autarca, congratulando-se pelo facto de o jogo se disputar no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, na quarta-feira, às 20:45.

A vistoria de elementos da Federação Portuguesa de Futebol e autoridades locais, realizada hoje ao final da tarde, deu o aval para a realização da partida em Montalegre.