Frederico Varandas disse hoje que durante o seu mandato "nunca haverá PJ (Polícia Judiciária) dentro do estádio", em entrevista ao canal televisivo do Sporting, para assinalar os primeiros 100 dias na presidência do clube.

"Herdámos situações difíceis, mas esta direção promete que nunca teremos a vergonha de ter a PJ a entrar no Sporting. Isso interessa muito aos sportinguistas. Confio na justiça e garanto que com esta equipa nunca haverá PJ dentro do estádio ou do pavilhão", afirmou o presidente 'leonino', quando questionado sobre os vários processos judiciais relacionados com o futebol nacional e também com o clube.

Frederico Varandas completou hoje 100 dias na presidência do clube, depois de ter vencido o ato eleitoral ocorrido em 08 de setembro, sucedendo a Bruno de Carvalho, que tinha sido destituído do cargo.