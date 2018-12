Actualidade

O Presidente da República reiterou hoje a necessidade de entendimento entre os bombeiros profissionais e o Governo, tendo em conta o próximo ano, escusando-se a comentar a greve, que começa esta noite em algumas localidades.

"Também não me vou pronunciar, neste momento. O que eu tinha a dizer sobre os bombeiros está dito, e repito, é haver diálogo, haver entendimento. O país o que precisa é de haver entendimento a pensar no próximo ano e a pensar naturalmente nos meses que serão vividos aqui, por menos de um semestre, e que exigem que todas as instituições colaborem em termos de segurança de todos nós", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava à margem do concerto solidário das Forças Armadas que decorreu esta segunda-feira, na Casa da Música, no Porto e que angariou três mil euros para a Associação de Deficientes das Forças Armadas e a Associação dos Albergues Noturnos do Porto.