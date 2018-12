Tancos

O Presidente da República reiterou hoje que tudo o que for possível apurar sobre o desaparecimento e o reaparecimento do material militar de Tancos, "é fundamental para a democracia e o Estado de direito em Portugal".

"Compete ao Ministério Público, apoiado pela Polícia Judiciária, saber que passos seguirão e quando seguirão, mas tudo o que for possível apurar quer sobre o desaparecimento, quer sobre o reaparecimento é fundamental para a democracia e para o Estado de direito em Portugal", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.

À margem de um concerto solidário das Forças Armadas, no Porto, o chefe de Estado disse ter registado com apreço, que um ano e meio depois do assalto a Tancos, tenham sido "dados passos significativos" no apuramento dos factos e das responsabilidades, mas defendeu que este é um passo, entre outros.