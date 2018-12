Tancos

O ministro da Defesa disse hoje confiar que o Ministério Público está a cumprir o seu papel no caso do furto de material em Tancos, sublinhando não ter qualquer informação adicional além daquela que "lê nas notícias".

"Essa é uma matéria que compete ao Ministério Público desvendar e confio que estão a fazer o seu papel", afirmou João Cravinho, à margem de um concerto solidário das Forças Armada, no Porto.

O governante sublinhou que é "com naturalidade" que vê as detenções realizadas na segunda-feira pela Polícia Judiciária, já que esta é uma questão que está sob alçada da Justiça e para a qual "as Forças Armadas darão toda a colaboração, como é normal".