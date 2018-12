Actualidade

Um problema com a circulação de ar no compressor do motor direito do avião afetou o voo entre Díli e Bali, no domingo passado, da companhia indonésia Sriwijaya, afirmou hoje o presidente da Autoridade de Aviação Civil timorense.

"O relatório preliminar que recebemos da companhia indica que se tratou de um problema com o compressor do motor", explicou à agência Lusa Sabino Henriques.

Até que esteja concluído o relatório final e completadas todas as inspeções e demais verificações, Timor-Leste solicitou à Sriwijaya que deixe de usar o aparelho em causa nas ligações entre Díli e Bali, sublinhou o responsável.