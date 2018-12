Actualidade

O conservador do Arquivo Nacional de Cabo Verde (ANCV) concorda com um arquivo comum da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o qual seria uma forma de reunir as várias peças do puzzle da história destes Estados.

Em entrevista à agência Lusa, Martinho Robalo de Brito disse que seria interessante, durante a atual presidência cabo-verdiana da CPLP, reunir em Cabo Verde os representantes dos arquivos dos países que compõem a organização, no sentido de desenvolverem melhor a ideia.

Segundo Martinho Robalo de Brito, em maio, durante um encontro de arquivos de biblioteca da CPLP que decorreu em Portugal, saiu a recomendação de criar um arquivo comum da CPLP.