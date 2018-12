Actualidade

A China atribuiu hoje uma medalha póstuma ao ex-presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch pela contribuição no processo de Reforma e Abertura do país, cujo 40.º aniversário está a ser comemorado em Pequim.

Samaranch (1920-2010) foi distinguido por "promover o Olimpismo na China", anunciaram as autoridades, durante uma cerimónia realizada no Grande Palácio do Povo, junto à praça Tiananmen, na capital chinesa.

Cem pessoas, entre as quais dez estrangeiros, foram homenageados pelos líderes do Partido Comunista da China (PCC), incluindo o Presidente do país, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Keqiang, que anunciaram a entrega das "medalhas de amizade, pelo contributo nas reformas da China".