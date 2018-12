Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, sublinhou hoje que "ninguém pode ditar" a conduta da China, durante as comemorações do 40.º aniversário de abertura do país à iniciativa privada, numa rutura com o maoismo.

"Ninguém pode ditar ao povo chinês o que pode, ou não, fazer", afirmou Xi, num discurso de quase uma hora e meia, no qual sublinhou o progresso económico e social do país, desde que adotou a política de Reforma e Abertura, em dezembro de 1978.

As declarações de Xi, o líder chinês mais forte desde o fundador da República Popular, Mao Zedong (1949-1976), surgem numa altura em que Pequim enfrenta pressões dos Estados Unidos para realizar "mudanças estruturais" na economia.